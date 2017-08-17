Из Польши депортируют 21 украинца за нарушение правил пребывания

Четверг, 17 августа 2017, 08:33

Сотрудники Пограничной службы Польши на прошлой неделе задержали 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского ведомства.

18 украинцев задержали сотрудники пограничной службы в городах Руда-Сленска, Бельско-Бяла и аэропорту Катовице.

Еще трое граждан были задержаны сотрудниками пограничной службы в городе Ополе.

Сообщается, что 16 граждан Украины использовали документы с правом на работу в Польше, но при подаче заявления на визу указывали другие цели поездки.

Остальные пять украинцев просрочили срок пребывания на территории стран Шенгена.

"В связи с нарушением иностранцами законодательства было возбуждено административное производство, которое завершилось вынесением 21 решения об их возвращении", - отметили в пограничной службе.