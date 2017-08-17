З Польщі депортують 21 українця за порушення правил перебування

Четвер, 17 серпня 2017, 08:33

Співробітники Прикордонної служби Польщі минулого тижня затримали 21 громадянина України за порушення правил перебування у країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті польського відомства.

18 українців затримали співробітники прикордонної служби у містах Руда-Сльонська, Бельсько-Бяла і аеропорту Катовіце.

Ще троє громадян країни були затримані співробітниками прикордонної служби в місті Ополе.

Повідомляється, що 16 громадяни України використовували документи з правом на роботу в Польщі, але при подачі заяви на отримання візи вказували іншу мету поїздки.

Інші п'ять українців прострочили термін перебування на території країн Шенгену.

"У зв'язку з порушенням іноземцями законодавства було порушено адміністративне провадження, яке завершилося винесенням 21 рішення про їхнє повернення", - зазначили в прикордонній службі.