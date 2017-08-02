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Путин посетит окуппированную Абхазию в годовщину вторжения РФ в Грузию – СМИ

Среда, 02 августа 2017, 08:41
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Президент России Владимир Путин посетит самопровозглашенную Абхазию с визитом 8 августа.

О подготовке визита сообщает РБК со ссылкой пять собеседников с российской и абхазской стороны, знакомых с его организацией.

В программе визита — переговоры с президентом самопровозглашенной Абхазии Раулем Хаджимбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос о поездке президента не ответил.

Стоит отметить, что визит Путина придется на дату начала военного вторжения РФ на территорию грузинской Южной Осетии в 2008 году. Тогда после пятидневной войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Последний раз Путин посещал самопровозглашенную Абхазию в 2013 году.

Кроме того, визит Путина состоится ровно через неделю после визита в Грузию вице-президента США Майка Пенса.

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