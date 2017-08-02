Путін відвідає окуповану Абхазію в річницю вторгнення РФ у Грузію – ЗМІ

Середа, 02 серпня 2017, 08:41

Президент Росії Володимир Путін відвідає самопроголошену Абхазію з візитом 8 серпня.

Про підготовку візиту повідомляє РБК з посиланням п'ять співрозмовників з російської та абхазької сторони, знайомих з його організацією.

У програмі короткого візиту — переговори з президентом самопроголошеної Абхазії Раулем Хаджимбою.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на запит про поїздку президента не відповів.

Варто зазначити, що візит Путіна припаде на дату початку воєнного вторгнення РФ на територію грузинської Південної Осетії в 2008 році. Тоді після п'ятиденної війни Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії. Востаннє Путін відвідував самопроголошену Абхазію в 2013 році.

Крім того, візит Путіна відбудеться рівно через тиждень після візиту у Грузію віце-президента США Майка Пенса.