В ООН заявили о перехвате отправленных из КНДР в Сирию грузов

Вторник, 22 августа 2017, 08:26

За последние полгода были перехвачены два груза, отправленные Северной Кореей в Центр научных исследований и разработок Сирии (SSRC).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН о нарушении санкций в отношении КНДР. Информация о место и время перехвата не уточняется.

"Эксперты ООН расследуют сообщения о запретном сотрудничестве между КНДР и Сирией в сфере разработки химоружия, баллистических ракет и конвенционного вооружения" - говорится в докладе.

"Две страны-члена перехватили грузы, которые направлялись в Сирию. Еще одно государство-член проинформировало ООН, что у него есть обоснованные основания считать, что грузы являются частью контракта между KOMID и Сирией", - говорится в докладе.

KOMID - Торговая корпорация Кореи по развитию горнорудной промышленности, с 2009 года находится под санкциями ООН.