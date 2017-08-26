Германия потратила 21 млрд евро на военные миссии за рубежом

Суббота, 26 августа 2017, 11:25

Германия с 1992 года потратила почти 21 млрд евро на военные миссии за рубежом.

Об этом говорится в ответе министерства обороны страны на запрос Левой партии, сообщает Deutsche Welle.

С 1991 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тысяч солдат и офицеров, сообщили в министерстве.

Всего за это время погибли 108 немецких военнослужащих.

Напомним, в конце июля немецкий боевой вертолет Tiger с двумя летчиками на борту разбился по неизвестным причинам за 70 километров на северо-восток от города Гао на востоке Мали, пилоты погибли.

В январе немецкий Бундестаг решил продолжить немецкую миссию в Мали. Согласно с ней, в миссии могут принимать участие до тысячи немецких солдат.