У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Твиттере.
По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.
26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12.— NBS (@Latvijas_armija) 27 серпня 2017 р.
Ранее Национальные вооруженные силы Латвии заявили о готовности к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", запланированных на сентябрь этого года.
Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.