У границы Латвии зафиксировали три военно-транспортных самолета РФ

Воскресенье, 27 августа 2017, 17:23

Вооруженные силы Латвии обнаружили три военно-транспортных самолета Российской Федерации вблизи морской границы страны.

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Твиттере.

По информации ведомства, 26 августа патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии идентифицировали три российских военно-транспортных самолета Ан-12.

26.08. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritor. jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnas 3x AN-12. — NBS (@Latvijas_armija) 27 серпня 2017 р.

Ранее Национальные вооруженные силы Латвии заявили о готовности к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", запланированных на сентябрь этого года.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.