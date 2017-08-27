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Біля кордону Латвії зафіксували три військово-транспортні літаки РФ

Неділя, 27 серпня 2017, 17:23
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Збройні сили Латвії виявили три військові літаки Російської Федерації поблизу морського кордону країни.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Твіттері.

За інформацією відомства, 26 серпня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу морського кордону Латвії ідентифікували три російські військово-транспортні літаки Ан-12.

Раніше Національні збройні сили Латвії заявили, що готові до можливих провокацій під час російсько-білоруських військових навчань "Захід", запланованих на вересень цього року.

Нагадаємо,  у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.

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