Экс-канцлера ФРГ Шредера предложили на пост главы совета директоров "Роснефти"

Понедельник, 28 августа 2017, 20:14

Экс-канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера предложили назначить председателем совета директоров "Роснефти".

Соответствующая директива согласована профильными ведомствами и внесена в правительство РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом проекта директивы правительства.

В документе предложение поручить должность Шредеру объясняют тем, что он является "авторитетным политиком мирового масштаба, который последовательно выступает за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере", пишет агентство.

Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в должности председателя совета директоров, говорится в пояснительной записке.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда немецких политиков.

В интервью швейцарской газете Der Blick он заявил, что не располагает информацией о том, почему в "Роснефти" решили предложить ему побороться за этот пост.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017.