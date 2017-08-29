Посольство Украины возмущено флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии

Вторник, 29 августа 2017, 09:13

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Посольство Украины в Болгарии возмущено тем, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг самопровозглашенной "ДНР".

Об этом говорится в заявлении посла Николая Балтажи на сайте украинского диппредставительства.

"Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю", - отметил Балтажи.

По его словам, речь идет о грязной провокации.

"Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", - заявил посол.

В субботнем репортаже телеканала БНТ была показана группа людей, развернувших флаг с надписью "Донецкая народная республика".

фото с сайта "Русская Болгария"

В этот день на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту гору. Это одна из самых известных и ключевых событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в ходе которой победили российские и болгарские войска. В торжественных мероприятий принимал участие президент Болгарии Румен Радев.