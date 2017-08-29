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МИД Польши передал послу РФ ноту в связи со Смоленской катастрофой

Вторник, 29 августа 2017, 14:18
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Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий вручил послу РФ Сергею Андрееву дипломатическую ноту и выразил обеспокоенность в связи с осложненным доступом к месту Смоленской катастрофы.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"Во время сегодняшней встречи вице-министр Бартош Цихоцкий вручил послу РФ Сергею Андрееву дипломатическую ноту и выразил серьезную озабоченность польской стороны в связи с осложненным доступом к месту катастрофы правительственного самолета Ту-154 10 апреля 2010 года под Смоленском", - говорится в сообщении.

Кроме того, польская сторона подняла вопрос об установке памятника на месте Смоленской катастрофы, напомнив о соответствующих обязательствах обоих государств.

Заместитель министра также отметил, что сейчас, во время накопления спорных вопросов, особенно важен диалог между сторонами на разных уровнях.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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