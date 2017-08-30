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В Польше голову урядовго турвидомства освободили из-за скандала вокруг Аушвица

Среда, 30 августа 2017, 20:06
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В Польше уволили руководителя правительственной Польской туристической организации за его намерение изъять бывший концентрационный лагерь Аушвиц и музей еврейской истории из туров для иностранных журналистов.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр по делам спорта и туризма Витольд Банка в своем Twitter сообщил, что он немедленно уволил руководителя Польской туристической организации Марека Ольшевски за его "скандальные ремарки", опубликованные изданием Gazeta Wyborcza в среду.

Издание цитирует Ольшевски, который заявлял о намерениях "популяризировать ценности польской культуры" и "отсутствие необходимости показывать места и события, связанные с историей других народов".

Согласно статье, Ольшевски вычеркнул бывший нацистский лагерь смерти Аушвиц и Музей истории польских евреев в Варшаве из туров, которые проводят для иностранных журналистов.

"Аушвиц - не туристический продукт, а место мученичества и глубоких мыслей, в то время как мы будем популяризировать Польшу как туристическую достопримечательность", - сказал Ольшевски.

Во время Второй мировой войны в Освенциме было убито около 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, русских и представителей других наций.

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