У Польщі голову урядовго турвідомства звільнили через скандал довкола Аушвіца

Середа, 30 серпня 2017, 20:06

У Польщі звільнили керівника урядової Польської туристичної організації через його намір вилучити колишній концентраційний табір Аушвіц та музей єврейської історії з турів для іноземних журналістів.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр у справах спорту та туризму Вітольд Банка у своєму Twitter повідомив, що він негайно звільнив керівника Польської туристичної організації Марека Ольшевскі через його "скандальні ремарки", опубліковані виданням Gazeta Wyborcza у середу.

Видання цитує Ольшевскі, який заявляв про наміри "популяризувати цінності польської культури" та "відсутність потреби показувати місця та події, пов’язані з історією інших народів".

Згідно зі статтею, Ольшевскі викреслив колишній нацистський табір смерті Аушвіц та Музей історії польських євреїв у Варшаві з турів, які проводять для іноземних журналістів.

"Аушвіц - не туристичний продукт, а місце мучеництва і глибоких думок, в той час як ми популяризуємо Польщу як туристичну принаду", - сказав Ольшевскі.

Під час Другої світової війни в Аушвіці було вбито близько 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, росіян та представників інших націй.