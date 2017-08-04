Суд в Лондоне отказался выдавать России зятя Березовского

Пятница, 04 августа 2017, 19:06

Суд в Лондоне отказался выдать России Георгия Шуппе, зятя покойного бизнесмена Бориса Березовского.

Об этом сообщает BBC.

Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева, а потом организации его убийства в январе 2014 года.

Судья магистратского суда, коротко объявив о своем решении, раздал текст с основанием представителям обеих сторон. Решение суда может быть обжаловано до 18 августа.

Александр Минеев был убит киллером в подмосковном городе Королев. Подозревают, это связано с попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.

В связи с убийством в розыск объявили предпринимателей Георгия Шуппе и Михаила Некрича, их обвинили в попытке завладеть недвижимостью Минеева. В 2015 году оба были заочно арестованы.

Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского Екатериной. Сейчас они в разводе. В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании Cityline, а сейчас занимается венчурными инвестициями.