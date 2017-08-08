"Яичный скандал": Нидерланды будут проверять курятину на содержание фипронила

Вторник, 08 августа 2017, 18:19

Нидерланды проверять на содержание фипронила не только яйца, но и курятину.

Об этом сообщает Ведомство по контролю качества пищевых продуктов Нидерландов (NVWA)

На фоне яичного скандала, разгоревшегося в Германии, Бельгии и Нидерландах, в ведомстве по контролю качества пищевых продуктов страны заявили, что будут проверять качество курятины.

Сообщается, что NVWA проверять на наличие химического фипронила в других продуктах после того, как выяснилось, что клининговая компания, которая использовала запрещенный инсектицид, также работала в ряде мясных компаний.

Ранее сообщалось, что зараженные фипронилом куриные яйца могли попасть на полки магазинов семи стран ЕС.

Напомним, в конце июля власти Нидерландов закрыли ряд ферм после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила. Это инсектицид, который запрещено использовать на животных фермах из-за угрозы для здоровья человека.

В связи с "яичным скандалом" в Бельгии начато расследование против фирмы, которая производила средство для уничтожения насекомых, содержавшее запрещен фипронил.

Расследование в связи со скандалом проходит в Германии, закупала яйца в Нидерландах. Торговые сети Aldi и Rewe изъяли из продажи все импортируемые из Нидерландов яйца.