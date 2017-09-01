Найти
АКТУАЛЬНО

Тиллерсон одобрил $​​60 млн на борьбу с пропагандой РФ и ИГИЛ

84% русскоязычных твитов о присутствии НАТО в Балтии пишут боты

В ОБСЕ предостерегают администрацию Порошенко от вмешательства в работу НПО

Все больше украинцев работают в Польше легально – министр

Трамп разочарован работой с Тиллерсоном – СМИ

Юнкер поблагодарил Майдан за ассоциацию: "Это праздник для европейского континента"

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС начало действовать в полном объеме






В Италии сгорела часть "фашистского леса", посаженного в честь Муссолини

Пятница, 01 сентября 2017, 19:42
фото
Версия для печати Комментарии

В Италии сгорела большая часть леса, где деревья на горе высажены в форме трех латинских букв "DVX" - латинская аббревиатура итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает The Local.

Итальянская пожарная служба сначала получила сообщение, что неизвестный мужчина в лесу разводил огонь во время приготовления пищи.

Однако в среду пожарные нашли бумажные шарики и легковоспламеняющиеся жидкости на горе, которые, вероятно, были использованы для преднамеренного распространения огня.

"Лес Муссолини" до и после пожара 

Сосновый лес расположен рядом с городом Риети. Лес, состоящий из 20 000 деревьев, впервые был посажен студентами в честь Муссолини в 1939 году. В 2004 году его объявили национальным памятником.

В ясную погоду буквы можно было увидеть даже из Рима, примерно в 50 км, но из-за повреждения огнем осталась только буква "D".

Алессандра Муссолини - внучка Бенито и депутат Европарламента от партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони, заявила, что посетит лес. Она сказала, что она поговорит с местными органами власти о возможности его восстановления.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:41
фото
В Германии построили самый высокий в мире замок из песка
20:17
Меркель и Шульц проведут решающие теледебаты перед выборами в Бундестаг
19:42
фото
В Италии сгорела часть "фашистского леса", посаженного в честь Муссолини
19:14
Франция: переходный период в Сирии должен произойти без Асада
18:53
фото
В Германии заработал самый большой в мире рентгеновский лазер стоимостью более 1 млрд евро
18:34
"Демократические силы Сирии" взяли под контроль Старый город Ракки
18:29
МИД РФ встревожило сотрудничество Украины и Хорватии по возвращению территорий
18:13
Коалиция признала гибель от авиаударов 61 мирного жителя в Ираке и Сирии
17:54
Тиллерсон одобрил $​​60 млн на борьбу с пропагандой РФ и ИГИЛ
17:31
Новый раунд переговоров по Сирии состоится 14-15 сентября в Астане
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, для Европейской правды

Жизнь после Соглашения об ассоциации: новая задача для Украины

Даже нынешнее откровенное нежелание лидеров ЕС говорить о перспективах украинского членства не должно нас пугать. Мы должны вести дискуссии с ЕС о наших будущих отношениях... Пока действия украинской власти на этом пути не заслуживают положительной оценки...

Любовь Акуленко, для Европейской правды

Соглашение без эйфории: кто мешает Украине выполнить ассоциацию с ЕС

Еще одна проблема, вредящая ассоциацию – блокирование со стороны бизнес-групп. Европейские директивы в большинстве своем вводят прозрачные правила для украинского бизнеса. Это выгодно большинству бизнесов – но не тем, кто привык работать "на договорняках".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  