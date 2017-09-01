В Италии сгорела часть "фашистского леса", посаженного в честь Муссолини

Пятница, 01 сентября 2017, 19:42

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В Италии сгорела большая часть леса, где деревья на горе высажены в форме трех латинских букв "DVX" - латинская аббревиатура итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает The Local.

Итальянская пожарная служба сначала получила сообщение, что неизвестный мужчина в лесу разводил огонь во время приготовления пищи.

Однако в среду пожарные нашли бумажные шарики и легковоспламеняющиеся жидкости на горе, которые, вероятно, были использованы для преднамеренного распространения огня.

"Лес Муссолини" до и после пожара

Сосновый лес расположен рядом с городом Риети. Лес, состоящий из 20 000 деревьев, впервые был посажен студентами в честь Муссолини в 1939 году. В 2004 году его объявили национальным памятником.

В ясную погоду буквы можно было увидеть даже из Рима, примерно в 50 км, но из-за повреждения огнем осталась только буква "D".

Алессандра Муссолини - внучка Бенито и депутат Европарламента от партии "Forza Italia" Сильвио Берлускони, заявила, что посетит лес. Она сказала, что она поговорит с местными органами власти о возможности его восстановления.