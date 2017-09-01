В Італії згоріла частина "фашистського лісу", посадженого на честь Муссоліні

П'ятниця, 01 вересня 2017, 19:42

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В Італії згоріла більша частину лісу, де дерева на горі висаджені у формі трьох латинських літер "DVX" – латинська абревіатура італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє The Local.

Італійська пожежна служба спочатку отримала повідомлення, що невідомий чоловік в лісі розводив вогонь під час приготування їжі.

Проте в середу пожежні знайшли паперові кульки та легкозаймисті рідини на горі, які, ймовірно, були використані для навмисного поширення вогню.

"Ліс Муссоліні" до і після пожежі

Сосновий ліс розташований поруч з містом Рієті. Ліс, що складався з 20 тисяч дерев, вперше був посаджений студентами на честь Муссоліні в 1939 році. У 2004 році його оголосили національним пам'ятником.

У ясну погоду літери можна було побачити навіть з Риму, приблизно в 30 км, але через пошкодження вогнем залишилася лише літера "D".

Алессандра Муссоліні - внучка Беніто та депутат Європарламенту від партії "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі, заявила, що відвідає ліс. Вона сказала, що вона поговорить з місцевими органами влади про можливість його відновлення.