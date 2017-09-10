Венгерские официальные лица впервые посетили зону АТО и линию фронта

Воскресенье, 10 сентября 2017, 15:32

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Венгерские депутаты Аттила Петнехази и Ярослава Хортяни, а также бизнесмен Золтан Хорват в сопровождении посла Украины в Венгрии Любви Непоп посетили город Волноваха и линию фронта.

Об этом посол Украины написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, визит состоялся 9 сентября, в субботу.

"В этот день вместе с венгерским бизнесменом Золтаном Хорватом и депутатами венгерского парламента Аттилой Петнехази, который является членом межпарламентской группы дружбы Украина-Венгрия, и Ярославой Хортяни, которая является также представителем украинской общины в венгерских Государственных Собраниях, заместителем Председателя Всемирного Конгресса Украинцев и Председателем Европейского Конгресса Украинцев, посетивших город Волноваха", - написала Непоп.

Посол рассказала, что главной целью визита было открытие современной детской площадки европейского образца, который был построен на средства, собранные по инициативе Золтана Хорвата.

Кроме того, члены венгерской делегации возложили цветы к памятнику жертвам атаки российско-террористических войск, которые 13 января 2015 года обстреляли рейсовый автобус, убив 12 мирных жителей, а также почтили память 18 украинских военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады, которые погибли от рук террористов 22 мая 2015 года.

"И еще один сверхважный элемент визита до Волновахи 9 сентября 2017 года - поездка на КПВВ "Новотроицкое" и до последнего украинского блокпоста, за которым начинается временно неподконтрольная Украине территория" - сообщила Любовь Непоп.

Она отметила, что это впервые венгерские официальные лица посетили зону проведения антитеррористической операции.