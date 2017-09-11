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Польша отказалась от изображения львовского Мемориала орлят в новых паспортах

Понедельник, 11 сентября 2017, 14:10
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Польша не будет изображать в новых паспортах Мемориал орлят во Львове и Святые ворота в Вильнюсе после соответствующих протестов Украины и Литвы.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Блащак, передает Onet.pl.

"После рассмотрения замечаний, поступивших в министерство, и рекомендаций экспертов по вопросам, которые вызывали споры, я принял следующее решение: если речь идет о Кладбище львовских орлят, то вместо него была представлена фигура Антося Петрикевича" - сказал он.

Министр напомнил, что он стал самым молодым кавалером ордена Virtuti Militari, когда в возрасте 13 лет вместе с другими львовскими орлятами боролся за независимость Польши и похоронен на Кладбище орлят.

Вместо изображения Святых ворот в Вильнюсе в польском паспорте должна появиться надпись из гробницы Марии Пилсудской.

Напомним, польское министерство внутренних дел объявило обсуждение нового дизайна польских паспортов. Среди изображений, которые планировали разместить на документе предлагали Святые ворота в Вильнюсе и львовское Кладбище орлят.

Такая инициатива вызвала протесты Литвы и Украины. В частности, посолПольши в Украине Ян Пекло был вызван в МИД.

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