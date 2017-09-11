Польща відмовилася від зображення львівського Меморіалу орлят у нових паспортах

Понеділок, 11 вересня 2017, 14:10

Польща не буде зображати у нових паспортах Меморіал орлят у Львові та Святі ворота у Вільнюсі після відповідних протестів України та Литви.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Блащак, передає Onet.pl.

"Після розгляду зауважень, які надійшли до міністерства, та рекомендацій експертів з питань, що викликали суперечки, я прийняв наступне рішення: якщо йдеться про Цвинтар львівських орлят, то замість нього була представлена постать Антося Петрикевича" - сказав він.

Міністр нагадав, що він став наймолодшим кавалером ордену Virtuti Militari, коли у віці 13 років разом з іншими львівськими орлятами боровся за незалежність Польщі і похований на Цвинтарі орлят.

Замість зображення Святих воріт у Вільнюсі у польському паспорті має з’явитися напис з гробниці Марії Пілсудської.

Нагадаємо, польське міністерство внутрішніх справ оголосило обговорення нового дизайну польських паспортів. Серед зображень, що планували розмістити на документі: Остра Брама (Святі ворота) у Вільнюсі та львівський Цвинтар орлят.

Така ініціатива викликала протести Литви та України. Зокрема, посла Польщі в Україні Яна Пекло було викликано в МЗС.