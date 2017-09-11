Знайти
АКТУАЛЬНО

Польща відмовилася від зображення львівського Меморіалу орлят у нових паспортах

Додон чекає на відмову України від "несправедливого" освітнього закону

Дещиця спростовував виклик до МЗС Польщі через ситуацію із Саакашвілі

У Швеції почалися найбільші за 20 років військові навчання

У Норвегії обирають парламент: шанси коаліції та опозиції рівні

Глава МЗС Угорщини викликав посла України через закон про освіту

Меркель прирівняла анексію Криму до розділення Німеччини






Польща відмовилася від зображення львівського Меморіалу орлят у нових паспортах

Понеділок, 11 вересня 2017, 14:10
Версія для друку Коментарі

Польща не буде зображати у нових паспортах Меморіал орлят у Львові та Святі ворота у Вільнюсі після відповідних протестів України та Литви.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Блащак, передає Onet.pl.

"Після розгляду зауважень, які надійшли до міністерства, та рекомендацій експертів з питань, що викликали суперечки, я прийняв наступне рішення: якщо йдеться про Цвинтар львівських орлят, то замість нього була представлена постать Антося Петрикевича" - сказав він.

Міністр нагадав, що він став наймолодшим кавалером ордену Virtuti Militari, коли у віці 13 років разом з іншими львівськими орлятами боровся за незалежність Польщі і похований на Цвинтарі орлят.

Замість зображення Святих воріт у Вільнюсі у польському паспорті має з’явитися напис з гробниці Марії Пілсудської.

Нагадаємо, польське міністерство внутрішніх справ оголосило обговорення нового дизайну польських паспортів. Серед зображень, що планували розмістити на документі: Остра Брама (Святі ворота) у Вільнюсі та львівський Цвинтар орлят.

Така ініціатива  викликала протести Литви та України. Зокрема, посла Польщі в Україні Яна Пекло було викликано в МЗС.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:30
В Афганістані внаслідок атаки смертника на конвой НАТО поранено троє людей
15:27
Влада Іспанії оштрафувала Facebook на $1,2 млн
15:20
В Афганістані застрелили іспанку, співробітницю Червоного Хреста
15:10
Меркель планує обговорити проблему КНДР з Путіним
14:46
Понад 60% іспанців проти референдуму за незалежність Каталонії
14:43
В аеропорту Франкфурта невідомі розпилили сльозогінний газ, 6 постраждалих
14:33
Німеччина заявила про затримання ще двох своїх громадян в Туреччині
14:11
Кремль обіцяє "повний паритет" у роботі дипмісій РФ і США
14:10
Польща відмовилася від зображення львівського Меморіалу орлят у нових паспортах
14:08
Вимоги Мей до Британії після Brexit прирівняли до "листа з бажаннями до Санти"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Від "авторитаризму" до "ворога Порошенка": як світ відреагував на пригоди Саакашвілі

Якщо Порошенку приносять реальний, а не пом’якшений моніторинг ЗМІ, публікації неділі мають посідати в ньому чільне місце. Давно вже президент не чув на Заході таких епітетів, як прозвучали нині. Найгострішою стала стаття у впливовій New York Times...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Климпуш-Цинцадзе: Ще влітку 2016 року комісію щодо партнерства з НАТО очолював регіонал Кожара

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: "Орган, що не працював – то лише один приклад. В секретаріаті Кабміну була втрачена... ні, була свідомо зруйнована спроможність займатися координацією євроатлантичної інтеграції".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  