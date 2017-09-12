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Выборы в Норвегии выиграла коалиция во главе с действующим премьером

Вторник, 12 сентября 2017, 08:03
Версия для печати Комментарии

Правящая коалиция Норвегии останется у власти еще на четыре года по результатам парламентских выборов, состоявшихся в понедельник.

Об этом сообщает The Local.

По результатам подсчета 95% голосов, Консервативная партия (Høyre) во главе с действующим премьером Эрной Солберг и ее коалиционный партнер партия "Прогресс" получили 89 из 169 мест в парламенте.

Høyre получила 25,1% голосов избирателей, а "Прогресс" - 15,3%.

Оппозиционная Лейбористская партия (Ар) набрала больше всего голосов избирателей (27,4%), но показала результат хуже, чем четыре года назад. К тому же, ее партнеры партия "Зеленых" получили всего 3,2% голосов.

Оппозиция, возглавляемая лидером лейбористов миллионером Йонасом Гаром Штером, получит 80 мест.

Норвежские СМИ отмечают, что консервативный премьер впервые за последние 30 лет переизбрался на второй срок.

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