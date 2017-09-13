Найти
АКТУАЛЬНО

С острова Сен-Мартен после урагана "Ирма" эвакуировали двух граждан Украины

Верховный суд США разрешил Трампу блокировать въезд беженцев в страну

Столкновения на акции протеста в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Референдум в Каталонии: полиции приказали изымать избирательные урны

В ЕС запустили новый сайт для противодействия пропаганде Кремля

ЕС рекомендует назначить не полный состав Верховного суда: не теряйте шанс восстановить доверие

В ЕС напомнили об условиях, необходимых для получения 600 млн евро помощи






Верховный суд США разрешил Трампу блокировать въезд беженцев в страну

Среда, 13 сентября 2017, 09:21
Версия для печати Комментарии

Верховный суд США поддержал запрос администрации президента США о продлении запрета на въезд по большинству беженцев согласно миграционному указу Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Без комментариев суд заблокировал постановление Федерального апелляционного суда, которое освобождало бы беженцев, имеющих договорное обязательство от организации по переселению, от запрета на въезд, признав этот запрет законным.

Сообщается, что такое решение будет касаться примерно 24 тысяч человек.

Как известно, запрет на въезд в США касается некоторых людей из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

"Решение Верховного суда дает Трампу частичную победу, поскольку Верховный суд готовится к главному слушанию в октябре относительно конституционности противоречивого указа Трампа, которым людям из шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд (в США) и наложено ограничение по приему беженцев", - отмечает Reuters.

Ожидается, что суд принято окончательное решение о законности миграционного указа 10 октября.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:15
Европарламент создал спецкомитет по вопросам борьбы с терроризмом
10:12
КНДР в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия
09:53
Европарламент утвердил создание бесплатных точек Wi-Fi на территории ЕС
09:49
фото
Новый посол США пообещал британцам, что Трамп им понравится
09:28
С острова Сен-Мартен после урагана "Ирма" эвакуировали двух граждан Украины
09:21
Верховный суд США разрешил Трампу блокировать въезд беженцев в страну
08:53
Шульц назвал евроскептиков из AfD "позором для Германии"
08:32
США продадут Канаде 18 истребителей и оборудования на сумму $5,23 млрд
08:17
Британские депутаты предложили 59 страниц поправок к законопроекту о Brexit
08:01
Юнкер объявит в Европарламенте свое видение ЕС после Brexit
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Шульга, для Европейской правды

Почти членство в ЕС: что планирует Порошенко и что стоит делать Украине

Итак, какие новые задачи предлагает президент после безвиза и вступления в силу Соглашения об ассоциации? Порошенко назвал пять приоритетов. Что ж, давайте проанализируем, что в этих инициативах действительно нового и какие из предложений являются целесообразными...

Наталья Ищенко, для Европейской правды

От узника Гааги до премьер-министра: новое правительство Косова готово к примирению с Сербией

Харадинай не в первый раз занимает должность главы исполнительной власти Косова. Еще до провозглашения независимости республики, в 2005 году, он 100 дней работал премьер-министром, но потом сложил полномочия и добровольно отправился на суд в Гаагу.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  