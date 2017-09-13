Верховный суд США разрешил Трампу блокировать въезд беженцев в страну

Среда, 13 сентября 2017, 09:21

Верховный суд США поддержал запрос администрации президента США о продлении запрета на въезд по большинству беженцев согласно миграционному указу Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Без комментариев суд заблокировал постановление Федерального апелляционного суда, которое освобождало бы беженцев, имеющих договорное обязательство от организации по переселению, от запрета на въезд, признав этот запрет законным.

Сообщается, что такое решение будет касаться примерно 24 тысяч человек.

Как известно, запрет на въезд в США касается некоторых людей из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

"Решение Верховного суда дает Трампу частичную победу, поскольку Верховный суд готовится к главному слушанию в октябре относительно конституционности противоречивого указа Трампа, которым людям из шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд (в США) и наложено ограничение по приему беженцев", - отмечает Reuters.

Ожидается, что суд принято окончательное решение о законности миграционного указа 10 октября.