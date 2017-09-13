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Верховний суд США дозволив Трампу блокувати в'їзд біженців у країну

Середа, 13 вересня 2017, 09:21
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Верховний суд США підтримав запит адміністрації президента США про продовження заборони на в'їзд щодо більшості біженців згідно з міграційним указом Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Без коментарів суд заблокував постанову Федерального апеляційного суду, яка звільняла б біженців, які мають договірне зобов'язання від організації з переселення, від заборони на в'їзд, визнавши цю заборону законною.

Повідомляється, що таке рішення стосуватиметься приблизно 24 000 осіб.

Як відомо, заборона на в'їзд до США стосується деяких людей з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

"Рішення Верховного Суду дає Трампу часткову перемогу, оскільки Верховний суд готується до головного слухання у жовтні щодо конституційності суперечливого указу Трампа, яким заборонено людям із шести переважно мусульманських країн в'їзд (у США) та накладено обмеження щодо приймання біженців", - відзначає Reuters.

Очікується, що суд має прийняте остаточне рішення щодо законності міграційного указу 10 жовтня.

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