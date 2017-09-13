Украина тормозит открытие пешеходного коридора в пункте пропуска со Словакией

Среда, 13 сентября 2017, 19:56

Украина до сих пор не дала ответ относительно согласия на внесение изменений в протокол о порядке пересечения границы со Словакией в части создания коридора для пешеходов и велосипедистов.

Об этом говорится в статье "Четыре слова, блокирующих границу: как безразличие Киева перекрывает пешеходное движение в Польше".

Речь идет о пешеходном и велосипедном движение на переходе Ужгород–Вышне Немецке.

"ЕС переоборудовал пограничный пункт со своей стороны, но Украина не спешила делать то же самое. По состоянию на конец прошлого года работы остались "подвешенными" из-за проблем с тендером", - говорится в статье.

Однако почти через год ситуация остается неизменной.

"Реконструированное пересечение границы (со словацкой стороны) было официально открыто в октябре 2015 года, и реконструкция включала создание коридора для пешеходов и велосипедистов...

Сейчас Министерство финансов Словакии ждет окончательный ответ от Украины относительно согласия на внесение изменений в протокол о порядке пересечения границы)", – говорится в письменном комментарии словацкой стороны.

Как сообщалось, за промедление украинской стороны новый пункт пропуска на границе с Польшей может быть построен без пешеходного терминала.