Україна гальмує відкриття пішохідного коридору у пункті пропуску зі Словаччиною

Середа, 13 вересня 2017, 19:56

Україна досі не надала відповідь щодо згоди на внесення змін до протоколу щодо порядку перетину кордону зі Словаччиною в частині створення коридору для пішоходів та велосипедистів.

Про це йдеться у статті "Чотири слова, що блокують кордон: як байдужість Києва перекриває пішохідний рух до Польщі".

Йдеться про пішохідний та велосипедний рух на переході Ужгород–Вишнє Нємецьке.

"ЄС переобладнав прикордонний пункт зі свого боку, але Україна не поспішала робити те саме. Станом на кінець минулого року роботи лишалися "підвішеними" через проблеми з тендером" - йдеться у статті.

Однак майже через рік ситуація лишається незмінною.

"Реконструйований перетин кордону (зі словацької сторони) був офіційно відкритий в жовтні 2015 року, і реконструкція включала створення коридору для пішоходів та велосипедистів...

Нині Міністерство фінансів Словаччини чекає на остаточну відповідь від України щодо згоди на внесення змін до протоколу (щодо порядку перетину кордону)", – йдеться у письмовому коментарі словацької сторони.

Як повідомлялося, через зволікання української сторони новий пункт пропуску на кордоні з Польщею може бути збудований без пішохідного терміналу.