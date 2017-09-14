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В Лондоне начинаются публичные слушания по делу о пожаре в Grenfell Tower

Четверг, 14 сентября 2017, 08:02
Версия для печати Комментарии

В Великобритании начинаются официальные слушанияольно обстоятельств пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower, в результате которого в июне погибли по меньшей мере 80 человек.

Об этом сообщает BBC.

На слушаниях должны изучить причины быстрого распространения огня, соблюдение правил строительства высотных зданий и действия местных властей.

Глава следствия, судья сэр Мартин Мур-Бик, сделает 45-минутное заявление, во время которого будут присутствовать жители здания и родственники погибших.

В первый день слушаний не будут представлять никаких доказательств, а промежуточный отчет ожидается не ранее начала 2018 года.

В августе было объявлено, что действия местной власти районов Кенсингтон и Челси, которые занимались зданием, должны стать предметом публичных слушаний.

Следствию еще предстоит определить, каким потенциальным свидетелям будет предоставлен "статус основного участника", который дает им право видеть доказательства.

Напомним, пожар в лондонской многоэтажке Grenfell Tower начался в морозильной камере холодильника одной из квартир.

Невероятно быстрое распространение огня произошло из-за наружной облицовки здания, которая не соответствовала требованиям пожарной безопасности. В результате пожара погибли по меньшей мере 80 человек.

После выяснения причины пожара в Британии решили провести проверку обшивки домов по всей стране.

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