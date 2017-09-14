В Лондоне начинаются публичные слушания по делу о пожаре в Grenfell Tower

В Великобритании начинаются официальные слушанияольно обстоятельств пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower, в результате которого в июне погибли по меньшей мере 80 человек.
Об этом сообщает BBC.
На слушаниях должны изучить причины быстрого распространения огня, соблюдение правил строительства высотных зданий и действия местных властей.
Глава следствия, судья сэр Мартин Мур-Бик, сделает 45-минутное заявление, во время которого будут присутствовать жители здания и родственники погибших.
В первый день слушаний не будут представлять никаких доказательств, а промежуточный отчет ожидается не ранее начала 2018 года.
В августе было объявлено, что действия местной власти районов Кенсингтон и Челси, которые занимались зданием, должны стать предметом публичных слушаний.
Следствию еще предстоит определить, каким потенциальным свидетелям будет предоставлен "статус основного участника", который дает им право видеть доказательства.
Напомним, пожар в лондонской многоэтажке Grenfell Tower начался в морозильной камере холодильника одной из квартир.
Невероятно быстрое распространение огня произошло из-за наружной облицовки здания, которая не соответствовала требованиям пожарной безопасности. В результате пожара погибли по меньшей мере 80 человек.
После выяснения причины пожара в Британии решили провести проверку обшивки домов по всей стране.