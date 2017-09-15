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Число пострадавших от взрыва в лондонском метро возросло до 29 человек

Пятница, 15 сентября 2017, 20:13
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В результате взрыва на лондонской станции метро "Парсонс Грин" пострадали 29 человек.

Об этом со ссылкой на медицинскую службу Англии сообщает The Telegraph.

По информации медиков, по состоянию на 17.30 по местному времени, в больницах находилось 21 человек.

Восемь человек, которые получили ранения во время взрыва, были отпущены из больницы в течение дня.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.

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