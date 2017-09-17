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В Афганистане в результате двух взрывов погибли 6 гражданских

Воскресенье, 17 сентября 2017, 13:27
Версия для печати Комментарии

Афганские чиновники сообщили, что в результате двух отдельных взрывов погибли шесть мирных жителей.

Об этом сообщает The Associated Press.

Хабиб Шах Ансари, глава медицинской службы в восточной провинции Хост, заявил, что в воскресенье на рынке, где продают компьютеры и мобильные телефоны, взорвалась бомба, в результате которого погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и ранены еще 15 человек.

Еще двое гражданских лиц погибли в результате взрыва в восточной провинции Лагман. В результате этого нападения двое других человек были ранены.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападения.

Напомним, недавно в Афганистане застрелили сотрудницу Красного Креста, гражданку Испании.

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