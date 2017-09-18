Самолеты РФ ворвались в воздушное пространство Литвы во время учений "Запад-2017"

Понедельник, 18 сентября 2017, 16:59

Два российских военно-транспортные самолеты "Ил-76" на прошлой неделе нарушили воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщили в понедельник в литовском МИД, информирует издание Delfi.

Нарушение произошло во время российско-белорусских учений "Запад-2017".

В министерство в понедельник был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручили ноту о нарушении воздушного пространства Литвы.

МИД сообщает, что инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, когда два самолета "Ил-76", летевшие из основной части России в Калининградскую область, вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.

Литовский МИД заявил российскому послу протест и потребовал, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее дали объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Активная часть учений "Запад-2017" проходит 14-20 сентября. Перед началом учений литовские официальные лица не исключали вероятности провокаций.