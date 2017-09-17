Учение "Запад-2017" перешло в активную фазу - белорусские СМИ

Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:58

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" перешло в активную фазу.

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

По данным издания, с 17 сентября начинается второй этап обучения, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства.

Учение продлится до 20 сентября.

Белорусское агентство БЕЛТА отмечает, что численность личного состава, участвующего в обучении, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих.

Отметим, что западные специалисты считают, на самом деле их может быть около 100 000.

Напомним, Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября вдоль восточного фланга НАТО.

Недавно в Калужской области РФ на авиабазе Шайковка разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который принимал участие в российско-белорусских учениях "Запад-2017".