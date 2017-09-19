У россиян впервые с 2014 года улучшилось отношение к ЕС – опрос

Отношение россиян к Европейскому союзу улучшилось впервые с 2014 года.
Таковы данные опроса Левада-центра, сообщает издание "Коммерсант".
Количество граждан РФ, положительно настроенных по отношению к Европейскому союзу, за последний год увеличилось с 27% до 38%.
Социологи объясняют такие настроения уменьшением доли антизападной пропаганды в российских СМИ.
С 41% до 38% уменьшилась доля тех, кто "в основном плохо" относятся к политике ЕС, хотя таких до сих пор большинство.
Значительно уменьшилось количество россиян, которые относятся к Европе "очень плохо" (с 17% до 10%).
До аннексии Крыма в 2014 году к ЕС стабильно положительно относились не менее 56% респондентов. Исключение составил 2008 год: после войны с Грузией о хорошем отношении к ЕС говорили 46%.