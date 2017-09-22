Макрон подписал трудовую реформу, вызвавшую массовые протесты во Франции

Пятница, 22 сентября 2017, 16:18

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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал пять указов, которые реформируют Трудовой кодекс, и объявил, что все мероприятия реформы вступят в силу не позднее 1 января 2018 года.

Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон подписал указы о реформе, которая раньше вызывала массовые протесты, в прямом эфире французского телевидения.

Эммануэль Макрон подписывает указы в прямому эфире

"Эта реформа вступит в силу, как только будут опубликованы указы", - сказал Макрон, добавив, что первые меры, такие как право на дистанционную работу, начнут применяться "в течение ближайших нескольких дней".

"Все реформы, содержащиеся в этих указах, начнут применяться не позднее 1 января следующего года", - сказал он.

Реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

Профсоюзы недовольны реформой и считают, что она проводится в пользу крупных компаний.

Благодаря предложенным реформам компаниям будет проще увольнять сотрудников, переговоры между работодателями и работниками в небольших фирмах будут децентрализованы.

Кроме того, предлагается установить верхнюю границу для компенсаций за ошибочное увольнение, что освободит компании от угрозы непредвиденных убытков, которые сейчас определяются решением арбитражного суда.

Реформы отменяют требование согласовывать массовые сокращения в крупных компаниях с размером их глобальной прибыли, им будет разрешено увольнять работников, основываясь исключительно на показателях доходности внутри страны.

На прошлой неделе в протестах по всей Франции приняли участие более 400 тысяч человек.