Макрон підписав трудову реформу, що спричинила масові протести у Франції

П'ятниця, 22 вересня 2017, 16:18

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Президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон підписав укази про реформу, яка раніше викликала масові протести, в прямому ефірі французького телебачення.

Еммануель Макрон підписує укази в прямому ефірі

"Ця реформа вступить в силу, як тільки будуть опубліковані укази", - сказав Макрон, додавши, що перші заходи, такі як право на дистанційну роботу, почнуть застосовуватися "протягом найближчих кількох днів".

"Всі реформи, що містяться в цих указах, почнуть застосовуватися не пізніше 1 січня наступного року", - сказав він.

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній.

Завдяки запропонованим реформам компаніям буде простіше звільняти співробітників, переговори між роботодавцями і працівниками в невеликих фірмах будуть децентралізовані.

Крім того, пропонується встановити верхню межу для компенсацій за помилкове звільнення, що звільнить компанії від загрози непередбачуваних збитків, який зараз визначається рішенням арбітражного суду.

Реформи скасовують вимогу погоджувати масові скорочення у великих компаніях з розміром їх глобальної прибутку, їм буде дозволено звільняти працівників, грунтуючись виключно на показниках прибутковості всередині країни.

Минулого тижня у протестах по всій Франціїх взяли участь понад 400 тисяч людей.