Uber собрал более полумиллиона подписей за то, чтобы остаться в Лондоне

Суббота, 23 сентября 2017, 16:20

Лондонское подразделение компании Uber запустил онлайн-петицию против решения о приостановке лицензии перевозчика, но получил новый отказ от городских властей.

Петиция, зарегистрированная в пятницу, доступна на сайте Change.org.

"Со стремлением запретить наш сервис в столице, регулятор транспорта Лондона и мэр города действуют в пользу узкого круга людей, которые хотят ограничить выбор потребителей. Если это решение останется в силе, оно оставит без работы более 40 000 лицензированных водителей и лишит миллионы лондонцев удобной и доступной формы транспорта", - говорится в формулировке петиции.

Обращение было адресовано мэру британской столицы, Садику Хану, и собрало рекордное количество подписей – полмиллиона за одни сутки.

В субботу мэр Лондона разместил под петицией свой ответ, в котором отметил, что решение о не продлении лицензии компании было принято независимым регулятором. В то же время, Садик Хан вновь подчеркнул, что поддерживает решение о запрете Uber в Лондоне из-за ее несоответствия требованиям безопасности пассажира, которые действуют для всех без исключения перевозчиков на рынке города.

"TfL (транспортный регулятор) считает, что подход и поведение Убера демонстрируют отсутствие корпоративной ответственности по ряду вопросов, которые имеют потенциальные последствия. Среди них – подходы Uber о сообщении о серьезных уголовных правонарушениях, его подход к получению медицинских сертификатов", - говорится, в частности, в ответе мэра.

Ранее сообщалось, что Лондон не намерен продлевать действие лицензии компании Uber, срок действия которой заканчивается 30 сентября.