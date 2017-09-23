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Uber зібрав понад півмільйона підписів за те, щоби лишитися в Лондоні

Субота, 23 вересня 2017, 16:20
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Лондонський підрозділ компанії Uber запустив онлайн-петицію проти рішення влади міста про зупинку ліцензії перевізника, але отримав нову відмову від міської влади.

Петиція, зареєстрована в п’ятницю, доступна на сайті Change.org.

"Із прагненням заборонити наш сервіс у столиці, регулятор транспорту Лондона та мер міста грають на користь вузького кола людей, які хочуть обмежити вибір споживачів. Якщо це рішення залишиться  в силі, воно залишить без роботи більше 40000 ліцензованих водіїв і позбавить мільйони лондонців зручної та доступної форми транспорту", - йдеться у формулюванні петиції.

Звернення компанії було адресоване меру британської столиці, Садіку Хану, та зібрало рекордну кількість підписів – півмільйона за одну добу.

В суботу мер Лондона розмістив під петицією свою відповідь, в якій зауважив, що рішення про не продовження ліцензії компанії було ухвалене незалежним регулятором. Водночас, Садік Хан знову наголосив, що підтримує рішення про заборону Uber у Лондоні через її невідповідність вимогам щодо безпеки пасажира, які діють для всіх без винятку перевізників на ринку міста.

"TfL (транспортний регулятор) вважає, що підхід та поведінка Убера демонструють брак корпоративної відповідальності щодо низки питань, які мають потенційні наслідки. Серед них – підходи Uber щодо повідомлення про серйозні кримінальні правопорушення, його підхід до отримання медичних сертифікатів", - йдеться, зокрема, у відповіді мера.

Раніше повідомлялося, що Лондон не має наміру продовжувати дію ліцензії компанії Uber, термін дії якої закінчується 30 вересня.

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