Выборы в ФРГ: российские боты в Twitter ведут кампанию за немецких ультраправых

Воскресенье, 24 сентября 2017, 15:56

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Второй день в Twitter сотни "ботов" - автоматические учетные записи - ведут кампанию в поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Многие из них связаны с Россией.

Об этом сообщает Bild.

В субботу днем ​​аккаунт под названием @RenateBiller опубликовал сообщение следующего содержания: "Если они останутся у власти, то через 5 лет будет гражданская война. #afd #фальсфикациявыборов #islamization".

Ранее многие из них распространяли рекламу недвижимости и автомобилей в России, новости о событиях в РФ, например, о лидере российской оппозиции Александре Навальном. Теперь они вдруг все выступили в поддержку AfD.

Подобные аккаунты поддержали AfD

Аналитический отчет группы DFRLab показывает, что устойчивое распространение сообщений правой тематики позволяет предположить, что "ботами руководит или сторонник AfD, или партия заплатила российской бот-сети за распространение сообщений".

Издание отмечает, что "немецкие боты" также массово участвуют в распространении правых собщений в день выборов. Они вывели хэштег "фальсификация выборов" в топ актуальных.

Согласно подсчетам компьютерной программы Nimmo, было опубликовано более, чем 5700 постов с хэштегом "фальсификация выборов" (#WahlBetrug).

Более 11% из них были только с одной аккаунта. Этот пользователь под именем "teletubbies007" в воскресенье публикует твиты каждые 20 секунд с сообщениями в поддержку AfD или против Ангелы Меркель и других политиков и партий.

Это также говорит о том, что это "умный" робот, который хочет увеличить упоминаемость AfD.

Также на официальных аккаунтах AfD прошла кампания "фальсификация выборов". Например, пользователи утверждали, что результат менее 15% для правой популистской партии будет объяснен только фальсификацией выборов.

Bild проанализировал хэштег "фальсификация выборов". Он наиболее тесно связан с терминами "AfD", "исламизация", "наблюдатель за выборами". За пределами Германии его преимущественно используют в трех странах: США, Великобритания и Россия.

До воскресенья более полумиллиона пользователей использовали его. Лишь 10,1% упоминаний в Twitter были оригинальными твитами, 88% - ретвиты. Поэтому можно предположить, что многие из них были сделаны автоматизированными аккаунтами.