Выборы в ФРГ: российские боты в Twitter ведут кампанию за немецких ультраправых

Второй день в Twitter сотни "ботов" - автоматические учетные записи - ведут кампанию в поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Многие из них связаны с Россией.

Об этом сообщает Bild.

В субботу днем ​​аккаунт под названием @RenateBiller опубликовал сообщение следующего содержания: "Если они останутся у власти, то через 5 лет будет гражданская война. #afd #фальсфикациявыборов #islamization".

Wenn die an der Macht bleiben, dann gibt es in 5 Jahren Bürgerkrieg. #afd #wahlbetrug #islamisierung #afdwaehlen #wahlbeobachter https://t.co/4ZjhTYk71S

Ранее многие из них распространяли рекламу недвижимости и автомобилей в России, новости о событиях в РФ, например, о лидере российской оппозиции Александре Навальном. Теперь они вдруг все выступили в поддержку AfD.

Аналитический отчет группы DFRLab показывает, что устойчивое распространение сообщений правой тематики позволяет предположить, что "ботами руководит или сторонник AfD, или партия заплатила российской бот-сети за распространение сообщений".

Издание отмечает, что "немецкие боты" также массово участвуют в распространении правых собщений в день выборов. Они вывели хэштег "фальсификация выборов" в топ актуальных.

Согласно подсчетам компьютерной программы Nimmo, было опубликовано более, чем 5700 постов с хэштегом "фальсификация выборов" (#WahlBetrug).

Traffic on the hashtag #WahlBetrug (i.e. "election fraud") over the past week. Someone's building a narrative. #btw17 pic.twitter.com/y2y1RBYbHV