Вибори у ФРН: російські боти в Twitter ведуть кампанію за німецьких ультраправих

Другий день у Twitter сотні "ботів" - автоматичні облікові записи – ведуть кампанію на підтримку ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Багато з них пов’язані з Росією.

Про це повідомляє Bild.

В суботу вдень акаунт з назвою @RenateBiller опублікував повідомлення такого змісту: "Якщо вони залишаться при владі, то через 5 років буде громадянська війна. #afd #шахрайствонавиборах #islamization".

Wenn die an der Macht bleiben, dann gibt es in 5 Jahren Bürgerkrieg. #afd #wahlbetrug #islamisierung #afdwaehlen #wahlbeobachter https://t.co/4ZjhTYk71S

Акаунт був створений всього кілька днів тому і мав 16 підписників. Проте повідомлення прихильника AfD усього за 12 годин отримало 641 ретвіт та 643 лайки - це неприродно для такого невідомого облікового запису.

Сотні облікових записів, що ретвітнули це повідомлення, походять із Росії, мають російські назви і складаються з довільних комбінацій букв і цифр.

Раніше багато з них розповсюджували рекламу нерухомості та автомобілів в Росії, новини про події в РФ, наприклад, про лідера російської опозиції Олександра Навального. Тепер вони раптом всі виступили на підтримку AfD.

Аналітичний звіт групи DFRLab показує, що стале розповсюдження повідомлень правої тематики дозволяє припустити, що "ботами керує або прихильник AfD, або партія заплатила російській бот-мережі за розповсюдження повідомлень".

Видання відзначає, що "німецькі боти" також масово беруть участь у розповсюдженні правих повідомлень у день виборів. Вони вивели хештег "фальсифікація виборів" у топ актуальних.

Згідно з підрахунками комп'ютерної програми Nimmo, було опубліковано більше, ніж 5700 постів з хештегами "фальсифікація виборів" (#WahlBetrug). Понад 11% з них були лише з одного акаунту.

Traffic on the hashtag #WahlBetrug (i.e. "election fraud") over the past week. Someone's building a narrative. #btw17 pic.twitter.com/y2y1RBYbHV