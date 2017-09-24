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Вибори у ФРН: російські боти в Twitter ведуть кампанію за німецьких ультраправих

Неділя, 24 вересня 2017, 15:56
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Другий день у Twitter сотні "ботів" - автоматичні облікові записи – ведуть кампанію на підтримку ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Багато з них пов’язані з Росією.

Про це повідомляє Bild.

В суботу вдень акаунт з назвою @RenateBiller опублікував повідомлення такого змісту: "Якщо вони залишаться при владі, то через 5 років буде громадянська війна. #afd #шахрайствонавиборах #islamization".

Акаунт був створений всього кілька днів тому і мав 16 підписників. Проте повідомлення прихильника AfD усього за 12 годин отримало 641 ретвіт та 643 лайки - це неприродно для такого невідомого облікового запису.

Сотні облікових записів, що ретвітнули це повідомлення, походять із Росії, мають російські назви і складаються з довільних комбінацій букв і цифр.

 Ці та подібні акаунти раптово висловили підтримку AfD

Раніше багато з них розповсюджували рекламу нерухомості та автомобілів в Росії, новини про події в РФ, наприклад, про лідера російської опозиції Олександра Навального. Тепер вони раптом всі виступили на підтримку AfD.

Аналітичний звіт групи DFRLab показує, що стале розповсюдження повідомлень правої тематики дозволяє припустити, що "ботами керує або прихильник AfD, або партія заплатила російській бот-мережі за розповсюдження повідомлень".

Видання відзначає, що "німецькі боти" також масово беруть участь у розповсюдженні правих повідомлень у день виборів. Вони вивели хештег "фальсифікація виборів" у топ актуальних.

Згідно з підрахунками комп'ютерної програми Nimmo, було опубліковано більше, ніж 5700 постів з хештегами "фальсифікація виборів" (#WahlBetrug). Понад 11% з них були лише з одного акаунту.

Цей користувач під іменем "teletubbies007" в неділю публікує твіти кожні 20 секунд з повідомленнями на підтримку AfD або проти Ангели Меркель та інших політиків та партій. Це також говорить про те, що це "розумний" робот, який хоче збільшити згадуваність AfD.

Також на офіційних акаунтах AfD відбулася кампанія "фальсифікація виборів". Наприклад, користувачі стверджували, що результат менш ніж 15% для правої популістської партії буде пояснений лише фальсифікацією виборів.

Bild проаналізував хештег "фальсифікація виборів". Він найбільш тісно пов'язаний з термінами "AfD", "ісламізація", "спостерігач за виборами". За межами Німеччини його переважно використовують в трьох країнах: США, Велика Британія та Росія.

До неділі понад півмільйона користувачів використали його. Лише 10,1% згадувань у Twitter були оригінальними твітами, 88% - ретвіти. Тому можна припустити, що багато з них були зроблені автоматизованими акаунтами.

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