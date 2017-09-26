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В Лондоне эвакуировали станцию ​​метро из-за взрыва зарядного устройства

Вторник, 26 сентября 2017, 16:05
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В Лондоне эвакуировали станцию ​​метро Tower Hill после того, как там взорвалось и загорелось телефонное зарядное устройство.

Об этом сообщает The Independent.

Лондонская пожарная бригада заявила, что речь идет о небольшом взрыве на станции Tower Hill.

Сотни людей были эвакуированы со станции, которая находится недалеко от Лондонского Тауэра и Тауэрского моста.

Британская транспортная полиция заявила, что инцидент не рассматривают как вызывающий подозрение, поскольку возгорание "вызвано перегревом зарядного устройства для мобильных телефонов".

"Чье-то зарядное устройство только что загорелось в метро на Tower Hill, - написал один из свидетелей в Twitter. - Все в безопасности!"

Сообщается, что станция Tower Hill уже открыта для пассажиров.

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