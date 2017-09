В Лондоне эвакуировали станцию ​​метро из-за взрыва зарядного устройства

В Лондоне эвакуировали станцию ​​метро Tower Hill после того, как там взорвалось и загорелось телефонное зарядное устройство.

Об этом сообщает The Independent.

Лондонская пожарная бригада заявила, что речь идет о небольшом взрыве на станции Tower Hill.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG