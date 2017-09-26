Знайти
АКТУАЛЬНО

Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід із партії

Угорщина блокуватиме будь-яке зближення України та ЄС – офіційна заява

У Брюсселі починається суд над паризьким терористом Салахом Абдесламом

У Марселі відкрили "представництво "ДНР" попри незадоволення МЗС Франції

Дуда відкликав проект судової реформи через кілька годин після представлення

Меркель заявила, що відкрита для переговорів про коаліцію з СДПН

Рада ЄС погодилася припинити процедуру надмірного дефіциту для Греції






У Лондоні евакуювали станцію метро через вибух зарядного пристрою

Вівторок, 26 вересня 2017, 16:05
фото
Версія для друку Коментарі

У Лондоні евакуювали станцію метро Tower Hill після того, як вибухнув та загорівся телефонний зарядний пристрій одного із пасажирів.

Про це повідомляє The Independent.

Лондонська пожежна бригада заявила, що йдеться про невеликий вибух пристрою на станції Tower Hill.

Сотні людей були евакуйовані зі станції, яка знаходиться недалеко від Лондонського Тауеру та Тауерського мосту.

Британська транспортна поліція заявила, що інцидент не розглядають як такий, що викликає підозру, оскільки загоряння "викликано перегрівом зарядного пристрою для мобільних телефонів".

"Чийсь зарядний пристрій щойно загорівся біля мене в метро на Tower Hill, - написав один зі свідків у Twitter. - Всі у безпеці!"

За даними свідків, власник пристрою, можливо, обпік пальці, але ніхто інший з пасажирів не постраждав.

Повідомляється, що станцію Tower Hill вже відкрито для пасажирів.

Нагадаємо, 15 вересня в Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона, постраждали 30 осіб. Поліція розслідує цей інцидент як теракт.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:39
Посол України зустрінеться з румунськими депутатами через освітній закон
16:05
фото
У Лондоні евакуювали станцію метро через вибух зарядного пристрою
15:55
Проти двох румунських міністрів висунуто звинувачення у корупції
15:36
Ірак та Туреччина розпочинають спільні військові тренування після референдуму курдів
15:33
Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід із партії
15:03
Гриневич: В Угорщині є багато міфів про новий освітній закон
15:01
Ар'єв: Реакція Угорщини на закон про освіту – шантаж, але Україні є чим відповісти
14:46
У ЄС проти обговорення перехідного періоду до врегулювання Brexit-угоди
14:37
Швейцарія розслідує воєнні злочини дядька президента Сирії
14:18
Український закон про освіту суперечить міжнародним конвенціям – угорський міністр
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Володимир Сазонов, для Європейської правди

Від османів до Путіна: сім основних причин війни в Сирії

У нинішньому сирійському протистоянні найактивнішу участь беруть Кремль і Тегеран, але серед зацікавлених сторін: Пекін, Вашингтон, Анкара, Ер-Ріяд і багато інших, у тому числі терористичні організації, такі як ІДІЛ і Аль-Каїда.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Німеччина після виборів: що зміниться для України та хто створить новий уряд

Важливе питання: хто стане новим головою МЗС, якщо партія Меркель піде на створення коаліції?.. Наступні кілька місяців у Німеччині обіцяють бути насиченими подіями й міжпартійними дебатами. Розподіл комітетів, створення коаліції – новин з Берліна вистачатиме...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  