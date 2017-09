У Лондоні евакуювали станцію метро через вибух зарядного пристрою

У Лондоні евакуювали станцію метро Tower Hill після того, як вибухнув та загорівся телефонний зарядний пристрій одного із пасажирів.

Про це повідомляє The Independent.

Лондонська пожежна бригада заявила, що йдеться про невеликий вибух пристрою на станції Tower Hill.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG