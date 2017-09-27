Около аэропорта Кабула упали ракеты после прибытия министра обороны США

Среда, 27 сентября 2017, 11:32

Поблизости от международного аэропорта Кабула упали несколько ракет. Инцидент произошел через несколько часов после прилета министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Об этом сообщает CNN.

Количество выпущенных ракет не называется, СМИ пишут, что их было до шести. Кто выпустил ракеты и позиции запуска неизвестны.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что ракеты упали на открытой местности.

В результате ракетного удара никто не пострадал и не было причинено никакого ущерба. Мэттис к тому времени уже покинул аэропорт.

Мэттис впервые прибыл в Афганистан после того, как президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию.

В частности, США отправили дополнительный контингент и призвали расширять региональное сотрудничество, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Мэттис, как ожидается, встретится с командующим сил США в Афганистане генералом Джоном Николсоном. Он также намерен провести переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и министрами афганского правительства.

Отметим, что в Кабуле сейчас также находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.