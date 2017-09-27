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Посол Украины в Молдове объяснил, почему в Киеве не ждут Додона

Среда, 27 сентября 2017, 17:09
Версия для печати Комментарии

Визит в Киев президента Молдовы в ближайшее время невозможен, поскольку Игорь Додон не уважает территориальную целостность Украины и заявляет о гражданской войне на Донбассе.

Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Иван Гнатышин, сообщает Newsmaker.md.

"Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что на Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?", - сказал посол.

Заявление дипломата стало реакцией на выступление главы Института стратегических инициатив Молдовы, бывшего заместителя главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Попова.

Он сказал, что при беспрецедентно высокой интенсивности контактов на уровне исполнительной власти, диалог президентов двух стран полностью отсутствует, и это отрицательный фактор для двусторонних отношений.

Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества — сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.

Напомним, во время предвыборной кампании Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Впоследствии он повторил заявление о "российском Крыме" и пояснил свои соображения.

С момента вступления в должность президента Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно выражал готовность осуществить визит в Киев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит визит в Молдову 6 октября.

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