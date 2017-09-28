Южная Корея ожидает роста провокаций КНДР в октябре

Четверг, 28 сентября 2017, 08:36

Южная Корея ожидает, что КНДР нарастит провокационные действия в регионе в связи с годовщиной основания своей коммунистической партии.

Об этом сообщает Reuters.

На встрече с президентом советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи заявил, что ожидает активных действий от Пхеньяна с 10 по 18 октября, однако не предоставил никаких деталей.

Также он сообщил о рисках несчастных случаев, которые могут привести к разжиганию конфликта.

"Президент США говорит о военные и дипломатические варианты, но Южная Корея не может снова пройти через войну", - заявили в правящие Демократической партии Южной Кореи.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

Ранее глава Пентагона Джим Маттис заявил, что Соединенные Штаты хотят дипломатического решения ядерного кризиса с Северной Кореей.