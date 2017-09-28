Российские хакеры помогают в подготовке референдума в Каталонии – СМИ

Хакеры из России помогают поддерживать сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.
Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.
Издание отмечает, что после того как правоохранительные органы заблокировали физические каналы подготовки референдума, веб-сайты остаются единственным источником информации по спискам участков для голосования.
"По данным Гражданской гвардии, группа хакеров в России и странах-сателлитах постоянно создает новые ссылки на множество копий сайта о референдуме 1 октября, так что испанские органы юстиции и полиция не имеют возможности их закрыть", - сообщает El Pais.
Как отмечается, выявить хакера, который работает с территории ЕС, для власти Испании проще. В свою очередь между Россией и Евросоюзом нет соглашения в сфере цифрового законодательства.
После закрытия первого официального веб-сайта о референдуме referendum.cat президент Женералитата Карлес Пучдемон в своем Twitter опубликовал два новых адреса с серверами в Великобритании и Люксембурге. Обе страницы закрыты по решению суда. После этого каталонские хакеры копировали сайты и начали использовать другие страны.
Издание отмечает, что процесс закрытия страницы за рубежом является длительным, поскольку требует отправки судебного приказа в полицию другой страны, которая сначала должна оценить его.
На данный момент правоохранительные органы Испании закрыли 144 сайта, связанных с референдумом.
При этом, отмечает газета, выбор России стал неслучайным.
"В последние недели соцсети и политические сайты этой страны сделали каталонский кризис трендом, который имеет целью углубить существующие противоречия и ослабить не только Испанию, но и весь ЕС", - отмечает El Pais.
Как известно, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября, однако Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить его проведения.