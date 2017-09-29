Найти
АКТУАЛЬНО

МИД направил закон об образовании на оценку "Венецианки"

Китай закрывает на своей территории бизнес КНДР в соответствии с санкциями ООН

Украинец, обвиненный в причастности к фейковым наградам в Британии, угрожает СМИ судом

Законодатели ЕС обнародовали критическую резолюцию по Brexit-переговорам

В НАТО официально опровергли росСМИ о "замораживании" Совета Россия-НАТО

Российские хакеры помогают в подготовке референдума в Каталонии – СМИ

В Литве скандал вокруг чиновников, раскрывших Кремлю секретную информацию






Меркель похвалила предложенный Макроном план реформирования ЕС

Пятница, 29 сентября 2017, 08:24
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель похвалила план реформирования Европейского Союза, который презентовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, эти реформы могут сформировать основу для интенсивного франко-германского сотрудничества.

"Был высокий уровень взаимопонимания между Германией и Францией. Нам еще надо обсудить детали, но я убеждена, что Европа не может оставаться такой, какой есть, а должна продолжать развиваться", - сказала Меркель перед встречей с Макроном в Таллинне, где 29 сентября состоится так называемый "цифровой саммит" Евросоюза.

Напомним, что Эммануэль Макрон 26 сентября предложил провести масштабные реформы в политике и экономике Европейского Союза. Он считает, что ЕС требует совместного бюджета и и специальная должность министра финансов. Наполнять бюджет он предлагает с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.

В сфере безопасности французский президент предлагает создать общие для Евросоюза силы быстрого реагирования, совместный оборонный бюджет и подразделения гражданской обороны. Для сокращения бюрократии Макрон предлагает уменьшить количество членов Еврокомиссии до 15 человек.

Подробнее о предлагаемой Макроном реформе ЕС читайте в статье "Французский взгляд на будущее ЕС: какие реформы предлагает Эммануэль Макрон".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:47
Пресс-секретарь президента Чехии сравнил ЕС с Третьим рейхом
09:32
Twitter заблокировал 200 аккаунтов в связи с вмешательством РФ в выборы в США
09:16
Полиция Испании изъяла почти 3 млн бюллетеней для каталонского референдума
08:52
Сенат США утвердил кандидатуру посла США в России
08:46
ИГИЛ обнародовала обращение своего лидера с призывом уничтожать врагов
08:24
Меркель похвалила предложенный Макроном план реформирования ЕС
08:13
МИД направил закон об образовании на оценку "Венецианки"
08:04
Глава МИД вызвал для консультаций посла Украины в Венгрии
20:19
Правительство Каталонии обещает мирный референдум о независимости
19:38
Китай закрывает на своей территории бизнес КНДР в соответствии с санкциями ООН
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды

Евроинтеграционная осень: какие требования ЕС должна выполнить Верховная рада

В последнее время Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС уделялось немало внимания в выступлениях высших представителей власти. Однако в чем состоят реальные евроинтеграционные задачи Украины в новом политическом сезоне? И почему нам уже стоит готовиться к ложке дегтя? (укр.)

Юрий Панченко, Европейская правда

Варуфакис: цена немецкого успеха – это фактически провал остальной Европы

Экс-министр финансов Греции: "Есть только один путь спасения ЕС. Если Эммануель Макрон заявит Меркель: "Госпожа канцлер, вы победили только благодаря моей победе. И мое условие для продолжения нашей работы – это федерация. Общий бюджет, общее налогообложение".


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  