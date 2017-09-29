Меркель похвалила предложенный Макроном план реформирования ЕС

Пятница, 29 сентября 2017, 08:24

Канцлер Германии Ангела Меркель похвалила план реформирования Европейского Союза, который презентовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, эти реформы могут сформировать основу для интенсивного франко-германского сотрудничества.

"Был высокий уровень взаимопонимания между Германией и Францией. Нам еще надо обсудить детали, но я убеждена, что Европа не может оставаться такой, какой есть, а должна продолжать развиваться", - сказала Меркель перед встречей с Макроном в Таллинне, где 29 сентября состоится так называемый "цифровой саммит" Евросоюза.

Напомним, что Эммануэль Макрон 26 сентября предложил провести масштабные реформы в политике и экономике Европейского Союза. Он считает, что ЕС требует совместного бюджета и и специальная должность министра финансов. Наполнять бюджет он предлагает с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.

В сфере безопасности французский президент предлагает создать общие для Евросоюза силы быстрого реагирования, совместный оборонный бюджет и подразделения гражданской обороны. Для сокращения бюрократии Макрон предлагает уменьшить количество членов Еврокомиссии до 15 человек.

Подробнее о предлагаемой Макроном реформе ЕС читайте в статье "Французский взгляд на будущее ЕС: какие реформы предлагает Эммануэль Макрон".