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Макрон предлагает реформу ЕС, усиление еврозоны и общие силы реагирования

Среда, 27 сентября 2017, 09:37
Версия для печати Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон представил план масштабной реформы Европейского Союза, чтобы сделать его "более интегрированным, более демократичным и более конкурентоспособным".

Макрон выступил в университете Сорбонны с речью, которая длилась более полутора часов.

Французский президент высказался за усиление еврозоны, в частности, создание должности министра финансов и общего бюджета и даже парламента, отдельно от Европарламента.

Кроме того, президент Франции предлагает изменить правила налогообложения во всех странах еврозоны.

"Бюджет должен идти рядом с сильным политическим руководством во главе с общим министром (финансов) и сильным парламентским контролем на европейском уровне", - сказал он, подчеркивая необходимость демократической подотчетности.

Макрон предлагает создать совместный оборонный бюджет ЕС, совместные силы реагирования и европейское разведывательное агентство.

"В начале следующего десятилетия Европа должна иметь общие силы, единый оборонный бюджет и общую доктрину действий", - сказал он.

В списке предложенных инициатив также содержится создание совместной службы защиты населения от последствий природных катастроф и углубления сотрудничества европейских спецслужб.

Макрон предложил создать общеевропейское агентство по предоставлению убежища, которое ускорит и унифицирует соответствующие процедуры.

Он также отметил необходимость сокращения европейской бюрократии и предложил в перспективе уменьшить количество членов Еврокомиссии до 15.

Во время выступления Макрон призвал Германию поддержать его реформы и предложил, чтобы до конца 2024 года две страны полностью интегрировали свои рынки и корпоративные правила.

"Мы разделяем те же европейские амбиции, и я знаю, что она предана делу Европы", - сказал Макрон, имея в виду канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Я предлагаю Германии новое партнерство. Мы не согласимся со всем сразу, но мы будем обсуждать все", - добавил он.

Немецкие СМИ отмечают, что начиная с воскресенья, Макрон дважды общался с Меркель, а также другими лидерами ЕС и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который не поддерживает идею отдельного бюджета или парламента в еврозоне.

Меркель не выступает против министра финансов еврозоны, но имеет другое мнение относительно того, насколько большой должна быть роль такого должностного лица.

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