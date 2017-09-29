"Чего она на меня гонит?" Посол ЕС рассказал о разговоре с Путиным в лифте

Пятница, 29 сентября 2017, 18:18

Посол Европейского союза в РФ Вигаудас Ушацкас рассказал журналистам о деталях своей случайной беседы с президентом РФ, характеризующей российского лидера.

Видеозапись интервью Ушацкаса опубликовал российский телеканал "Дождь".

Эпизод, о котором идет речь, произошел в 2014 году, когда уже начался украинско-российский конфликт, а президентом Европейской комиссии все еще оставался Жозе Мануэль Баррозу.

"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте (были) только президент Еврокомиссии Баррозу, президент Путин, я и пара охранников... И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: Чего она на меня все время гонит?", — рассказал Ушацкас.

Вопрос был неожиданным, поскольку перед этим все в лифте молчали, так что не было понятно, о ком речь. Путин, очевидно, спросил в развитие своих мыслей, о содержании которых окружающие не знали. Посол ЕС уточнил у президента РФ, о ком тот говорит; российский лидер пояснил, что имеет в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.

"Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?", - пояснил европейский дипломат.

Стоит отметить, что интервью с откровенными деталями прозвучало в завершение работы Вигаудаса Ушацкаса в Москве – в этом году завершилась командировка дипломата в качестве главы представительства Евросоюза в РФ.