Французские звезды прилетели в анексированный Крым: "Санкции не боимся"

Суббота, 30 сентября 2017, 15:54

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Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" Сами Насери, а также французский певец Мурад Бурави прилетели в незаконно аннексированный Крым.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Отмечается, что Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец".

В незаконно аннексированный Крым Насери и его друг, певец из Франции Бурави прилетели обычным рейсом из Москвы.

"Мы, я и Сами, захотели (приехать) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну - Россию. Поэтому мы сегодня здесь", - цитирует "РИА Новости" слова французских звезд.

Фото с сайта РИА Новости

Фото с сайта РИА Новости

По данным "РИА Новости", в "Форуме мира", который состоится 1 октября в аннексированном Крыму, должны принять участие "певцы, писатели, общественные деятели и предприниматели из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Турции, Болгарии, Бельгии".

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину двум британским спортсменам Гэри Ханту (Gary Hunt) и Блейку Олдриджу (Blake Aldridge), которые принимали участие в соревнованиях в аннексированном Россией Крыму.