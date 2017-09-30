В Каталонии полиция заблокировала 1300 школ за день до референдума

Суббота, 30 сентября 2017, 16:38

Полиция Каталонии Mossos заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных как избирательные участки для проведения референдума о независимости от Испании.

Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, местная полиция появилась сегодня в 1300 школах, предназначенных как избирательные участки.

Однако, 163 школы остаются захваченными активистами, которые стремятся обеспечить проведение голосования 1 октября.

Сообщается, что активисты захватили чуть более 12% пунктов, предназначенных для референдума.

Правительство Каталонии намерено обустроить избирательные участки в 2315 школах.

Как известно, Конституционный суд приказал местной полиции предотвратить открытие центров, где планируется провести голосование 1 октября.

Ранее сообщалось, что испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".