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"Нож в спину": Венгрия раскритиковала украинский закон об образовании

Пятница, 08 сентября 2017, 07:55
Версия для печати Комментарии

МЗС Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, подчеркивая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, размещенном на сайте правительства.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает прав венгерского меньшинства", - заявил Сиярто, отметив, что Венгрия считает закон позорным.

 "Позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским Союзом, приняла решение, что является в полной оппозиции к европейским ценностям. Это недопустимо, что Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - сказал Сиярто.

Законодательные изменения ставят под угрозу функционирование большинства школ в Закарпатье и нарушают права 150 тысяч венгров, проживающих в Украине, подчеркнул он. Правительство Венгрии активизируется на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу, добавил Сиярто.

Министр считает это решение особенно недружелюбным, учитывая тот факт, что в последние месяцы Будапешт несколько раз разъяснял украинской администрации, что запланированные изменения является нарушением венгерских интересов.

"Это было сделано несмотря на то, что в последние годы Венгрия предоставила Украине несколько форм помощи, которые имеют фундаментальное значение в связи с процессом европейской интеграции, а также социальной ситуации и ситуации с безопасностью в Украине", - отметил глава венгерского МИД.

Румыния заявила о своей озабоченности в связи с принятым Верховной радой законом об образовании и возможным нарушением прав национальных меньшинств.

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