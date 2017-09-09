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КНДР отметила государственный праздник с призывом создать "новейшее оружие чучхе"

Суббота, 09 сентября 2017, 16:32
Версия для печати Комментарии

Северная Корея отпраздновала свой день основания в субботу с призывами о создании ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Государственные средства массовой информации КНДР заявили, что страна "должна создавать современное оружие чучхе в большем количестве". Чучхе - это марксистская и националистическая идеология страны.

"Независимо от того, как США и ее куклы поднимают шум, наша республика, имеет сильные войска и мощные боеприпасы и оружие, а территория превращается в крепости, и все ее люди вооружены до зубов, будет оставаться неприступной цитаделью", - говорится в сообщении.

Южная Корея накануне предупредила, что КНДР в день государственного праздника может провести новое испытание. В прошлом году Северная Корея провела свое пятое ядерное испытание 9 сентября.

Напомним, США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом проголосовать по новым санкциям против Северной Кореи в понедельник, 11 сентября.

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